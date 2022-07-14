Schuyler School’s 4th quarter honors announced

Valerie Iacono, Schuyler School principal, announces the school’s fourth marking period honors.
Grade 6
Principal’s Honors
Hailey Alava, Valerie Amador, Elias Bousada, Melvin Caceres-Guzman, Jacob Castillo, Eduarda DaFonseca Vieira, Philip Dudek, Hajar Elkassimi, Elizabeth Gonzalez Gomez, Isac Leiro, Gabriella Linares, Keanu Mogollon, Kiara Perez, Nyree Pickens, Brooke Lynn Pulcine, Olivia Santana, Kaya Suchcicki, Sophia Zhang
Honors
Christian Anfibio, Riley Bennett, Guadalupe Borrayo-Giron, Angelina DeAraujo, Katelyn Desa, Aiden Hartkopf, Abderahmane Heraz, Juliana Juarez, Dominic Paulozzo, Nicholas Reardon, John Solis, Valeria Vasquez, Matthew Vaz, Sofia Velez
Citizenship
Hailey Alava, Valerie Amador, Rafael Andrade, Christian Anfibio, Riley Bennett, Elias Bousada, Aiden Burke, Kevin Cabrera, Melvin Caceres-Guaman, Jacob Castillo, Ulises Colon, Miyah Cruz, Maximilyano Corrente, Brianna Cruz, Jasleen Cruz, Angelina deAraujo, Katelyn Desa, Philip Dudek, Hajar Elkassimi, Guadalupe Borrayo-Giron, Elizabeth Gonzalez Gomez, Aiden Hartkopf, Abderahmane Heraz, Juliana Juarez, Isac Leiro, Gabriella Linares, Xavier Mastandrea, Lainey McKenna, Keanu Mogollon, Miguel Morales Infante, Dominic Paulozzo, Kiara Perez, Nyree Pickens, Bryan Pinheiro, Heitor Fernandes-Pompei, Brooke Lynn Pulcine, Nicholas Reardon, Noah Sales, Olivia Santana, Samuel DaSilva Soares, John Solis, Kaya Suchcicki, Valeria Vasquez, Matthew Vaz, Sofia Velez, Eduarda DaFonseca-Vieira, Sophia Zhang
Grade 5
Principal’s Honors
Katelyn Anticona-Alvarado, Marco Diaz, Julian Kulesza, Salwa Ouali, Christopher Solano-Salas, Isaiah Soriano, Ysabella Soto, Nicoly Tassi-Libanori, Miguel Tavarez, Brenna Taylor, Jeremy Zabala
Honors
Leah Abarca, Hailey Aguirre, Sienna Arboleda, Bryanna Baignosche, Maria Bombino-Sanchez, Kassandra Brunck_Sanchez, Amanda Caldeira, Madison Carranza, Ronaldo Chavez-Rigacci, Rylie Daughtry, Ezekial DeLara, Diana Gavilanez, Nicholas Gomes, Kayla Hansen, Robert Jeffords, Jacob Lopez, Gabriel Nunez, Alvaro Orozco, Sara Rueda-Aguirre, Paula Isabella Saavedra-Chamorro, Luis Saldano, Maia Sierra, , Tatiana Torres Valencia, Kevin Yang
Citizenship
Leah Abarca, Hailey Aguirre, Sienna Arboleda, Katelyn Anticona-Alvarado, Bryanna Baignosche, Maria Bombino Sanchez, Kassandra Brunck Sanchez, Amanda Caldeira, Madison Carranza, Roberto Caycho, Ronaldo Chavez-Rigacci, Rylie Daughtry, Ezekial DeLara, Samuel DeSouza, Fernando Diaz, Marco Diaz, Maria Ferreira DaSilva, Diana Gavilanez, Matheus Gomes, Nick Gomes, Esther Guido, Kayla Hansen, Robert Jeffords, Julian Kulesza, Britney Lopez, Jacob Lopez, Kiara Luengas, Karisa Montalvo, Gabriel Nunez, Alvaro Orozco, Salwa Ouali, Mya Rivera-Rodriguez, Sara Rueda-Aguirre, Paula Isabella Saavedra-Chamurro, Luis Saldano-Chero, Jacob Santos, Luna Santos, Daniel Sibrian-Duarte, Maia Sierra, Christopher Solano-Salas, Isaiah Soriano, Ysabella Soto, William Taliento, Nicoly Tassi-Libanori, Miguel Tavarez, Brenna Taylor, Tatiana Torres Valencia, Kevin Yang, Jeremy Zabala, Dominick Zdichocki
Grade 4
Principal’s Honors
Gianna Casaretto, Emmanuel Encarnacion, Inayah Hajja, Amelia Lepore, Arianna Macias, Owen Mccarthy, Ouwaiss Ouali, Keily Pinero, Matias Ribadeneira-Riano, Olga Shabala
Honors
Joshua Arias-Castillo, Jocelyn Asitimbay-Inga, Addison Burke, Francesca DaSilva, Julia DeSouza, Rodrigo Folgado-Francisco, Jeimmy Freile-Villegas, Evan Gonzalez, Michael Hodle, Joshua Loguidice, Mia Montanez, Katie Narvaez, Louisa Penati, Amelia Santiago, Esther Viera daFonseca, Ryan Yang
Citizenship
Joshua Acevedo, Donovan Anticona, Joshua Arias Castillo, Jocelyn Asitimbay-Inga, Addison Burke, Giana Casaretto, Francesca DaSilva, Julia DeSouza, Emmanuel Encarnacion, Tayra Figueroa Perez, Rodrigo Folgado-Francisco, Richard Francisco Sosa, Jeimmy Freile-Villegas, Jacob Gavela, Evan Gonzalez, Inayah Hajjaj, Michael Hodle, Mehdi Heraz, Zailey Jenkins, Amelia Lepore, Joshua Loguidice, Aryanna Macias, Owen Mccarthy, Juan Felipe Montano Herrera, Mia Montanez, Katie Narvaez, Ouwaiss Ouali, Yemil Morales Rodriguez, Somer Parker, Luisa Penati, Keily Pinero, Matias Ribadeniera-Riano, Pietra Rocha, Nahomy Rojas, Amelia Santiago, Ava Santos, Olga Shabala, Alanis Simoes-Silva, Luis Vargas, Esther Viera DaFonseca, Ryan Yang
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Kevin A. Canessa Jr. is the editor of and broadcaster at The Observer, a place where he has served on and off since 2006. He is responsible for the editorial content of the newspaper and website, the production of the e-Newspaper, writing several stories per week (including the weekly editorial), conducting live broadcasts on Facebook Live, including a weekly recap of the news — and much more behind the scenes. Between 2006 and 2008, he introduced the newspaper to its first-ever blog — which included podcasts, audio and video. Originally from Jersey City, Kevin lived in Kearny until 2004, lived in Port St. Lucie. Florida, for four years until February 2016 and in March of that year, he moved back to West Hudson to return to The Observer full time. Click Here to send Kevin an email.